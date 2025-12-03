Milan Antonijević izabran za poverenika za zaštitu ravnopravnosti na period od pet godina

Skupština Srbije izabrala je Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti na period od pet godina.

Antonijevića je za poverenika predložila poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“. Za izbor Antonijevića za poverenika glasalo je 143 poslanika od 177 prisutnih, protiv je bilo 30 poslanika, a nisu glasala četiri. Antonijević je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, a upisao je i doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bio je od 2006. do 2009. godine izvršni direktor, a od 2010. do 2018. direktor Komiteta pravnika za ljudska