Skupština Srbije izabrala Milana Antonijevića za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Skupština Srbije izabrala Milana Antonijevića za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su danas pravnika Milana Antonijevića za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Posle glasanja, poslanici vlasti koji su ga i predložili za tu faunkciju su aplauzom pozdravilii njegov izbor. Opozicija je tokom ranije rasprave osporavala njegovu kandidaturu, a Zeleno levi front je za tu funkciju bio predložio programsku direktorku Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Milenu Vasić. Antonijević je od 2006. do 2009. bio izvršni direktor, a od 2010. do 2018. direktor JUCOM-a, a od 2018. do 2021. gdirektor Fondacije za otvoreno društvo
