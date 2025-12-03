Selaković jutros otišao u TOK sa Đukanovićem, ni danas nije saslušan

Ministar kulture Nikola Selaković došao je jutros oko osam sati u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) na saslušanje, ali ni danas nije dao svoj iskaz kao osumnjičeni u slučaju "Generalštab".

Selaković je u TOK došao u pratnji partijskog kolege i advokata Vladimira Đukanovića. Oko sat i po vremena kasnije, Selaković je u izjavi za Informer rekao da je u TOK-u čekao oko 40 minuta i da je primljen tek oko devet sati. Kako je kazao, "nisu mogli da uzimaju iskaz danas" i zakazan mu je drugi termin za saslušanje. "A ja ću naravno da se pojavim i da raskrinkavam blokadersku kriminalnu bandu koja je uzurpirala jedan deo tžilačke organizacije, na prvom mestu