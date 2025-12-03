Selaković jutros otišao u TOK sa Đukanovićem, ni danas nije saslušan

N1 Info pre 7 minuta  |  N1 Beograd
Selaković jutros otišao u TOK sa Đukanovićem, ni danas nije saslušan

Ministar kulture Nikola Selaković došao je jutros oko osam sati u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) na saslušanje, ali ni danas nije dao svoj iskaz kao osumnjičeni u slučaju "Generalštab".

Selaković je u TOK došao u pratnji partijskog kolege i advokata Vladimira Đukanovića. Oko sat i po vremena kasnije, Selaković je u izjavi za Informer rekao da je u TOK-u čekao oko 40 minuta i da je primljen tek oko devet sati. Kako je kazao, "nisu mogli da uzimaju iskaz danas" i zakazan mu je drugi termin za saslušanje. "A ja ću naravno da se pojavim i da raskrinkavam blokadersku kriminalnu bandu koja je uzurpirala jedan deo tžilačke organizacije, na prvom mestu
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Ministar Selaković lično otišao po naredbu kako ga u TOK na saslušanje ne bi dovodila policija

Ministar Selaković lično otišao po naredbu kako ga u TOK na saslušanje ne bi dovodila policija

N1 Info pre 1 minut
Dan uživo: Rijalitijem protiv TOK-a

Dan uživo: Rijalitijem protiv TOK-a

N1 Info pre 1 minut
Ministar Selaković jutros u TOK došao da da izjavu, u pratnji branioca Đukanovića

Ministar Selaković jutros u TOK došao da da izjavu, u pratnji branioca Đukanovića

Beta pre 7 minuta
Selaković došao u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, uručen mu poziv za saslušanje

Selaković došao u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, uručen mu poziv za saslušanje

Morava info pre 2 minuta
Selakoviću uručen poziv za saslušanje u Tužilaštvu za organizovani kriminal za četvrtak u 17 sati

Selakoviću uručen poziv za saslušanje u Tužilaštvu za organizovani kriminal za četvrtak u 17 sati

Sputnik pre 7 minuta
Saslušanje ministra Selakovića zakazano za sutra

Saslušanje ministra Selakovića zakazano za sutra

RTS pre 7 minuta
Ministru kulture Nikoli Selakoviću uručen poziv za saslušanje sutra u 17 sati

Ministru kulture Nikoli Selakoviću uručen poziv za saslušanje sutra u 17 sati

Telegraf pre 1 minut
Povezane vesti »

Ključne reči

ĐukanovićOrganizovani kriminalMinistar kultureTužilaštvoNikola SelakovićVladimir Đukanović

Politika, najnovije vesti »

Selaković jutros otišao u TOK sa Đukanovićem, ni danas nije saslušan

Selaković jutros otišao u TOK sa Đukanovićem, ni danas nije saslušan

N1 Info pre 7 minuta
Ministar Selaković lično otišao po naredbu kako ga u TOK na saslušanje ne bi dovodila policija

Ministar Selaković lično otišao po naredbu kako ga u TOK na saslušanje ne bi dovodila policija

N1 Info pre 1 minut
Dan uživo: Rijalitijem protiv TOK-a

Dan uživo: Rijalitijem protiv TOK-a

N1 Info pre 1 minut
Ministar Selaković jutros u TOK došao da da izjavu, u pratnji branioca Đukanovića

Ministar Selaković jutros u TOK došao da da izjavu, u pratnji branioca Đukanovića

Beta pre 7 minuta
Budžet za 2026, plate i energetika u fokusu poslanika - glasanje počinje danas

Budžet za 2026, plate i energetika u fokusu poslanika - glasanje počinje danas

Blic pre 2 minuta