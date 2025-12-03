Selaković ponovo nepozvan u TOK: On bi da "raskrinkava", ali moraće da bude saslušan

Osumnjičeni ministar Nikola Selaković jutros se ponovo samoinicijativno pojavio u Tužilaštvu za organizovani kriminal, iako njegovo saslušanje u slučaju "Generalštab" ni za danas nije bilo zakazano.

Zakazano je za sutra, ali ministar izgleda, kao i juče, ponovo nije imao "pametnija posla", nego da u pratnji režimskih medija, a sada i advokata i partijskog kolege, pravi predstavu ispred TOK-a. Ustanička ulica, 8 i 15 ujutru. Poranio je osumnjičeni ministar Nikola Selaković, drugi put samoinicijativno u Tužilaštvo za organizovani kriminal. Uz iste dve kamere prorežimskih medija, ovog puta pored njega bio je advokat Vladimir Đukanović. "Ja ću sad da odem. Tu sam