Zaposleni u Zavodu za zaštitu spomenika: Državni sekratar pokušao danas neovlašćeno da izbriše Generalštab iz našeg registra

Pravda pre 1 sat  |  Nova
Zaposleni u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture saopštili su da je i danas u tu instituciju došlo nekoliko ljudi na čelu sa jednim od državnih sekretara iz Ministarstva kulture.

To se dogodilo i juče kada su pokušali neovlašćeno da pristupe serverima, a sve, kako je saopšteno, da bi iz centralnog registra zaštićenih kulturnih dobara izbrisali zgrade Generalštaba. Konzervator Desimir Tanović rekao je za Insajder TV da se jedan državni sekretar ponovo danas pojavio u Zavodu. Redakcija te televizije je na svom sajtu navela da je uputila pitanja Ministarstvu kulture, „ali odgovori još nisu stigli“. „Ja nisam u Republičkom zavodu trenutno
