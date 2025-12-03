Voša golom u nadoknadi pobedila Vršac: Plasman u četvrtfinale Kupa Srbije

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Voša golom u nadoknadi pobedila Vršac: Plasman u četvrtfinale Kupa Srbije

Fudbaleri Vojvodine plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, nakon što su na gostujućem terenu pobedili Vršac.

Oni su Vrščane pobedili rezultatom 2:1. Voša je golom Milutina Vidosavljevića u 19. minutu povela, nakon čeka je Vršac rezultat izjednačio u 45. minutu golom Nikole Lainovića. Pobedu novosadskom klubu doneo je Damjan Đokanović, pogotkom u devetom minutu sudijske nadoknade vremena, čime se "stara dama" plasirala u četvrtfinale Kupa Srbije. Voša je od 85. minuta igrala sa igračem manje, pošto je Lukas Baroš dobio direktan crveni karton.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Kup Srbije u fudbalu: Podvig Kruševljana u Pančevu

Kup Srbije u fudbalu: Podvig Kruševljana u Pančevu

Jug press pre 40 minuta
Novi šok u Kupu Srbije - ispao još jedan superligaš!

Novi šok u Kupu Srbije - ispao još jedan superligaš!

B92 pre 5 minuta
Niški Radnički zaustavljen u Kupu Srbije – Grafičar slavio sa 3:0

Niški Radnički zaustavljen u Kupu Srbije – Grafičar slavio sa 3:0

Južne vesti pre 50 minuta
Dramatična utakmica osmine finala Kupa Srbije u Vršcu: Đokanović doneo Voši radost

Dramatična utakmica osmine finala Kupa Srbije u Vršcu: Đokanović doneo Voši radost

Dnevnik pre 1 sat
(Video) Pogledajte magične makazice i nakon prvenca za Vošu prve reči Đokanovića

(Video) Pogledajte magične makazice i nakon prvenca za Vošu prve reči Đokanovića

Dnevnik pre 1 sat
(VIDEO) Kup Srbije: Makazice za pobedu Vojvodine u 99. minutu, Grafičar pred selektorom deklasirao superligaša

(VIDEO) Kup Srbije: Makazice za pobedu Vojvodine u 99. minutu, Grafičar pred selektorom deklasirao superligaša

Danas pre 2 sata
Vojvodina u 90+9. minutu do pobede protiv Vršca i plasmana u četvrtfinale Kupa Srbije

Vojvodina u 90+9. minutu do pobede protiv Vršca i plasmana u četvrtfinale Kupa Srbije

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalVojvodinaVršac

Sport, najnovije vesti »

Privremeni trener Partizana pred meč sa Bajernom: Hoću da vratim košarku u prvi plan

Privremeni trener Partizana pred meč sa Bajernom: Hoću da vratim košarku u prvi plan

Danas pre 45 minuta
KK Crvena zvezda: Oporavili se Davidovac, Izundu i Plavšić, Rivero u procesu oporavka

KK Crvena zvezda: Oporavili se Davidovac, Izundu i Plavšić, Rivero u procesu oporavka

RTV pre 45 minuta
Kup Srbije u fudbalu: Podvig Kruševljana u Pančevu

Kup Srbije u fudbalu: Podvig Kruševljana u Pančevu

Jug press pre 40 minuta
Evroligo, raduj se! Barselona načinila radikalan zaokret pred Crvenu zvezdu!

Evroligo, raduj se! Barselona načinila radikalan zaokret pred Crvenu zvezdu!

Sportske.net pre 10 minuta
Zvezda saopštila: Povratak važnog košarkaša posle povrede

Zvezda saopštila: Povratak važnog košarkaša posle povrede

Danas pre 30 minuta