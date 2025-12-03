Voša golom u nadoknadi pobedila Vršac: Plasman u četvrtfinale Kupa Srbije

Fudbaleri Vojvodine plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, nakon što su na gostujućem terenu pobedili Vršac.

Oni su Vrščane pobedili rezultatom 2:1. Voša je golom Milutina Vidosavljevića u 19. minutu povela, nakon čeka je Vršac rezultat izjednačio u 45. minutu golom Nikole Lainovića. Pobedu novosadskom klubu doneo je Damjan Đokanović, pogotkom u devetom minutu sudijske nadoknade vremena, čime se "stara dama" plasirala u četvrtfinale Kupa Srbije. Voša je od 85. minuta igrala sa igračem manje, pošto je Lukas Baroš dobio direktan crveni karton.