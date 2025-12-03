Još jedan superligaš manje u Kupu - Zemun izbacio Spartak posle penala

RTS pre 42 minuta
Još jedan superligaš manje u Kupu - Zemun izbacio Spartak posle penala

Lider Prve lige Srbije Zemun izbacio je člana Superlige Spartak u četvrtfinalu Kupa Srbije posle boljeg izvođenja jedanaesteraca sa ukupnih 5:4 (1:1).

Veliko slavlje Zemunaca na severu Bačke. Autogol Luke Subotića doveo je goste u prednost u 14. minutu. Uklizao je štoper Spartaka pred sopstvenim golom u nameri da preseče pas ka sredini, ali je skrenuo loptu u mrežu. Iskupio se Subotić u 45. minutu, donevši egal. Spartak je ima kontrolu od početka drugog poluvremena iz čega se izrodila velika prilika. Golman Zemuna Živković je u 58. minutu rizikovao dalekim istrčavanjem na dugu loptu, ostavivši prazan gol Bonsuu,
