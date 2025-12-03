Završena najtužnija utakmica srpskog fudbala: Radnički odneo Žižovićeve bodove iz Lučana

Glas Šumadije pre 47 minuta  |  Jovanka Nikolić
Završena najtužnija utakmica srpskog fudbala: Radnički odneo Žižovićeve bodove iz Lučana

Rezultat ostao kao što je i bio pre prekida zbog tragičnog događaja pre mesec dana – 2:0 za Kragujevčane Od prvog sudijskog zvižduka internacionalci u redovima Radničkog razleteli su se po terenu.

Vižđi Sali pogodio je posle samo 63 sekunde i postigao svoj prvi gol od povratka u Kragujevac. Balde je blistao, počeo je akciju što ju je Kilijan Bevis krunisao svojom drugom asistencijom na meču, a Ben Hasin već u devetom minutu povisio na 0:2. Visio je u vazduhu i treći gol u mreži Mladosti… Poslednje slike koje je u svom nepravedno prekratkom životu imao pred očima Mladen Žižović. Lučani, 3.11.2025. Šta smo prvo pomislili, gledajući potresne snimke u TV prenosu
