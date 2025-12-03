Napadnuta mu kuća i porodica, ostao uprkos svemu, pa pobedio: Lazetić slavio sa Makabijem

Telegraf pre 55 minuta  |  Telegraf.rs
Napadnuta mu kuća i porodica, ostao uprkos svemu, pa pobedio: Lazetić slavio sa Makabijem

Posle mnogo polemike, drame i pregovora, Žarko Lazetić odlučio je da ostane na klupi Makabija i u prvoj utakmici posle čitavog haosa slavio je protiv Hapoela iz Haife 2:1.

Nije izgledalo dobro za ekipu srpskog stručnjaka. Makabi je dobio crveni karton u 54. minutu pri rezultatu 0:0 i nije delovalo dobro. Ipak, sa deset igrača uspeli su da dođu do pobede. Abu Fari je postigao prvi gol u 57. minutu, a samo tri minuta kasnije je i Perec tresao mrežu za veliko vođstvo tima iz Tel Aviva. Hapoel je do kraja utakmice uspeo samo da smanji rezultat golom Ista u 84. minutu, međutim, bodovi su ostali u Tel Avivu. Pitanje je kakva će reakcija
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Završena najtužnija utakmica srpskog fudbala: Radnički odneo Žižovićeve bodove iz Lučana

Završena najtužnija utakmica srpskog fudbala: Radnički odneo Žižovićeve bodove iz Lučana

Glas Šumadije pre 2 sata
Završena najtužnija utakmice superlige: Radnički iz Kragujevca pobedio Mladost u Lučanima

Završena najtužnija utakmice superlige: Radnički iz Kragujevca pobedio Mladost u Lučanima

Kurir pre 1 sat
Trijumf Radničkog 1923 nad Mladošću u nastavku duela koji će se pamtiti po Mladenu Žižoviću

Trijumf Radničkog 1923 nad Mladošću u nastavku duela koji će se pamtiti po Mladenu Žižoviću

RTS pre 2 sata
Fudbaleri Novog Pazara u četvrtfinalu Kupa Srbije

Fudbaleri Novog Pazara u četvrtfinalu Kupa Srbije

Radio sto plus pre 3 sata
Plavi u četvrtfinalu Kupa Srbije: Novi Pazar – Dubočica 4:3

Plavi u četvrtfinalu Kupa Srbije: Novi Pazar – Dubočica 4:3

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Partizanov klinac razgalio Pazarce, "hobotnica" Savić heroj Mačve!

Partizanov klinac razgalio Pazarce, "hobotnica" Savić heroj Mačve!

Sportske.net pre 3 sata
Lalatović: "Ovo je pobeda Mladena Žižovića, da sam se ja pitao, utakmica se ne bi ni nastavila"

Lalatović: "Ovo je pobeda Mladena Žižovića, da sam se ja pitao, utakmica se ne bi ni nastavila"

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Makabi

Sport, najnovije vesti »

Grbović za Danas: „Obradović mora da se vrati, on nikog nije ostavio na cedilu – semper fidelis“

Grbović za Danas: „Obradović mora da se vrati, on nikog nije ostavio na cedilu – semper fidelis“

Danas pre 15 minuta
Loša vest za Dušana Vlahovića: Operacija i duga pauza za napadača Juventusa

Loša vest za Dušana Vlahovića: Operacija i duga pauza za napadača Juventusa

Danas pre 50 minuta
Endi Marej otkrio detalje sa prvog treninga sa Đokovićem: “Poprilično sam se obrukao“

Endi Marej otkrio detalje sa prvog treninga sa Đokovićem: “Poprilično sam se obrukao“

Danas pre 1 sat
Nova senzacija u Kupu Srbije: Mačva posle Partizana eliminisala još jednog superligaša i to posle nezapamćene penal serije

Nova senzacija u Kupu Srbije: Mačva posle Partizana eliminisala još jednog superligaša i to posle nezapamćene penal serije

Danas pre 1 sat
Najnovija vest iz Italije: Trinkijeri odbio Partizan

Najnovija vest iz Italije: Trinkijeri odbio Partizan

Danas pre 3 sata