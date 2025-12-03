Napadnuta mu kuća i porodica, ostao uprkos svemu, pa pobedio: Lazetić slavio sa Makabijem

Posle mnogo polemike, drame i pregovora, Žarko Lazetić odlučio je da ostane na klupi Makabija i u prvoj utakmici posle čitavog haosa slavio je protiv Hapoela iz Haife 2:1.

Nije izgledalo dobro za ekipu srpskog stručnjaka. Makabi je dobio crveni karton u 54. minutu pri rezultatu 0:0 i nije delovalo dobro. Ipak, sa deset igrača uspeli su da dođu do pobede. Abu Fari je postigao prvi gol u 57. minutu, a samo tri minuta kasnije je i Perec tresao mrežu za veliko vođstvo tima iz Tel Aviva. Hapoel je do kraja utakmice uspeo samo da smanji rezultat golom Ista u 84. minutu, međutim, bodovi su ostali u Tel Avivu. Pitanje je kakva će reakcija