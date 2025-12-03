Posle jutarnje magle u Srbiji oblačno vreme, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni

U sredu ujutru moguća magla, a u centralnim i jugozapadnim predelima kratkotrajna kiša. Tokom dana u većem delu Srbije umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura do 12 stepeni.

Ujutru na severozapadu zemlje, u Negotinskoj Krajini, kao i po pojedinim kotlinama zapadne i južne Srbije magla ili niska oblačnost, a u centralnim i jugozapadnim predelima ponegde i slaba kiša. Tokom dana u većem delu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku, jugoistoku i jugu pretežno oblačno mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama moguć slab sneg. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni. Najniža