Danas kiša, a evo gde će padati sneg: Temperatura do 11 stepeni

U Srbiji u sredu pretežno oblačno, u jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima sa kišom, na planinama sa snegom.

Duvaće umeren do pojačan jugoistčni vetar, u košavskom području jak, na jugu Banata sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 1 do 5 stepeni, maksimalna dnevna od 6 na istoku do 12 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu u sredu oblačno. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 5, maksimalna denvna 11°C. (Telegraf.rs)