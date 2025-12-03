Danas kiša, a evo gde će padati sneg: Temperatura do 11 stepeni

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs
Danas kiša, a evo gde će padati sneg: Temperatura do 11 stepeni

U Srbiji u sredu pretežno oblačno, u jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima sa kišom, na planinama sa snegom.

Duvaće umeren do pojačan jugoistčni vetar, u košavskom području jak, na jugu Banata sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 1 do 5 stepeni, maksimalna dnevna od 6 na istoku do 12 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu u sredu oblačno. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 5, maksimalna denvna 11°C. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za 3. decembar: Mestimično sa kišom, na planinama moguć slab sneg

Vremenska prognoza za 3. decembar: Mestimično sa kišom, na planinama moguć slab sneg

Mondo pre 26 minuta
U Srbiji umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperature do 12 stepeni

U Srbiji umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperature do 12 stepeni

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatSnegVremenska prognozaprognozaTemperatura

Vojvodina, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za 3. decembar: Mestimično sa kišom, na planinama moguć slab sneg

Vremenska prognoza za 3. decembar: Mestimično sa kišom, na planinama moguć slab sneg

Mondo pre 26 minuta
Danas kiša, a evo gde će padati sneg: Temperatura do 11 stepeni

Danas kiša, a evo gde će padati sneg: Temperatura do 11 stepeni

Telegraf pre 16 minuta
U Srbiji umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperature do 12 stepeni

U Srbiji umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperature do 12 stepeni

RTV pre 5 sati
VIDEO Godinu dana od blokade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: "Nismo odustali, borba promenila oblik"

VIDEO Godinu dana od blokade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: "Nismo odustali, borba promenila oblik"

Radio 021 pre 1 dan
Veternik dobija novo groblje Planirano šest polja, kosturnice i park Javni uvid do 5. decembra Ovako će izgledati

Veternik dobija novo groblje Planirano šest polja, kosturnice i park Javni uvid do 5. decembra Ovako će izgledati

Dnevnik pre 1 dan