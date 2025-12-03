Saslušanje ministra Selakovića zakazano za sutra

RTS pre 1 sat
Ministar kulture Nikola Selaković danas je bio u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK), gde mu je uručen poziv na saslušanje, u slučaju "Generalštab".

Ministar kulture Nikola Selaković došao je jutros oko osam sati u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) na saslušanje, u svojstvu osumnjičenog u slučaju "Generalštab". Saslušanje Selakovića zakazano je za sutra u 17 sati, saznaje Tanjug. Ministar je rekao da je jutros opet otišao u Tužilaštvo i preuzeo poziv, ali da nisu mogli da uzmu iskaz danas, pa su zakazali drugi termin. Najavio je da će sutra doći na saslušanje. Pre nego što je ušao u tužilaštvo,
Ključne reči

Organizovani kriminalTanjugMinistar kultureTužilaštvoMUPNikola Selaković

