Saslušanje ministra Selakovića zakazano za sutra

Ministar kulture Nikola Selaković došao je jutros oko osam sati u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) na saslušanje, u svojstvu osumnjičenog u slučaju "Generalštab". Saslušanje Selakovića zakazano je za sutra u 17 sati, saznaje Tanjug. Ministar je rekao da je jutros opet otišao u Tužilaštvo i preuzeo poziv, ali da nisu mogli da uzmu iskaz danas, pa su zakazali drugi termin. Najavio je da će sutra doći na saslušanje. Pre nego što je ušao u tužilaštvo,