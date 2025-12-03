U Srbiji umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperature do 12 stepeni

RTV pre 43 minuta  |  Tanjug
U Srbiji umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperature do 12 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će u većem delu dana biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku, jugoistoku i jugu pretežno oblačno mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama moguć slab sneg, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i jak, na jugu Banata i olujni jugoistočni. dok će najniža temperatura biti od 0 do šest, a najviša do 12 stepeni. U Novom Sadu će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 10 stepeni.
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

VIDEO Godinu dana od blokade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: "Nismo odustali, borba promenila oblik"

VIDEO Godinu dana od blokade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: "Nismo odustali, borba promenila oblik"

Radio 021 pre 24 sata
Sramota u Novom Sadu! Dečak ukrao humanitarne kutije, nestao novac za Galinu i porodicu Jovanović

Sramota u Novom Sadu! Dečak ukrao humanitarne kutije, nestao novac za Galinu i porodicu Jovanović

Dnevnik pre 24 sata
(Foto, video) Ukleti zamak u Banatu privlači samo najhrabrije Duh poslednje vlasnice šeta dvorcem Bisingen u Vlajkovcu, ali…

(Foto, video) Ukleti zamak u Banatu privlači samo najhrabrije Duh poslednje vlasnice šeta dvorcem Bisingen u Vlajkovcu, ali priča se ne završava tu...

Dnevnik pre 24 sata
"Igraj za život, daruj krv"

"Igraj za život, daruj krv"

RTV pre 1 sat
NAJAVA: Dualno predavanje, prateći program projekta i izložbe „Neorenesansni duh Mediterana u Banatu” Narodni muzej Zrenjanin…

NAJAVA: Dualno predavanje, prateći program projekta i izložbe „Neorenesansni duh Mediterana u Banatu” Narodni muzej Zrenjanin

Volim Zrenjanin pre 2 sata
(Foto) Raj za ljubitelje prirode nadomak Novog Sada: Rit krije prizore koji se retko vide, a ostavljaju svakog bez daha

(Foto) Raj za ljubitelje prirode nadomak Novog Sada: Rit krije prizore koji se retko vide, a ostavljaju svakog bez daha

Dnevnik pre 8 sati
Godinu dana od blokade fakulteta u Beogradu i Novom Sadu: Kako je sve počelo

Godinu dana od blokade fakulteta u Beogradu i Novom Sadu: Kako je sve počelo

Mašina pre 9 sati

Ključne reči

Novi SadBanatSneg

Vojvodina, najnovije vesti »

U Srbiji umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperature do 12 stepeni

U Srbiji umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperature do 12 stepeni

RTV pre 43 minuta
VIDEO Godinu dana od blokade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: "Nismo odustali, borba promenila oblik"

VIDEO Godinu dana od blokade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: "Nismo odustali, borba promenila oblik"

Radio 021 pre 24 sata
Veternik dobija novo groblje Planirano šest polja, kosturnice i park Javni uvid do 5. decembra Ovako će izgledati

Veternik dobija novo groblje Planirano šest polja, kosturnice i park Javni uvid do 5. decembra Ovako će izgledati

Dnevnik pre 24 sata
(Foto) Od Stapara do prave šumske bajke sa 250 topola! Lepa Smiljana vratila se na selo, a za Dnevnik otkriva kako je porodica…

(Foto) Od Stapara do prave šumske bajke sa 250 topola! Lepa Smiljana vratila se na selo, a za Dnevnik otkriva kako je porodica Vukov stvorila ovaj raj

Dnevnik pre 24 sata
Sramota u Novom Sadu! Dečak ukrao humanitarne kutije, nestao novac za Galinu i porodicu Jovanović

Sramota u Novom Sadu! Dečak ukrao humanitarne kutije, nestao novac za Galinu i porodicu Jovanović

Dnevnik pre 24 sata