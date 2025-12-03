EPS: Popust od sedam odsto ako se papirni račun za struju zameni elektronskim

Građani koji zamene papirni račun za električnu energiju elektronskim i plate ga do 20. u mesecu mogu ostvariti popust od sedam odsto, saopštila je „Elektroprivreda Srbije" (EPS).

Kupci mogu da izaberu elektronsku dostavu računa na portalu i aplikaciji "EPS Uvid u račun", na šalterima u poslovnicama EPS-a ili popunjavanjem zahteva na sajtu www.eps.rs, navode iz ovog javnog preduzeća. „Procedura za izbor e-računa je jednostavna i prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu, odmah po formiranju mesečnog zaduženja. Na taj način, osim što štede vreme, smanjujući upotrebu papira daju i doprinos očuvanju životne sredine. Naredni korak je