Strani radnici angažovani zakonito, tržište rada stabilno

Veliki park pre 34 minuta
Povodom aktuelnih pitanja u javnosti u vezi sa zapošljavanjem stranih radnika u Kragujevcu, Marko Janković, pomoćnik gradonačelnika za razvoj i unapređenje lokalne samouprave, saopštava da je situacija u potpunosti pod kontrolom i da se sve aktivnosti odvijaju u skladu sa zakonom.

Grad je u stalnoj komunikaciji sa nadležnim službama, a svi strani radnici koji borave i rade u Kragujevcu poseduju uredne radne dozvole i prolaze kroz obavezne procedure koje propisuju državni organi. Do sada nije zabeležen nijedan incident koji bi ukazao na narušavanje javnog reda ili bezbednosti. Svi radnici koji dolaze iz inostranstva angažovani su u skladu sa zakonom, a grad je u kontinuiranoj koordinaciji sa službama koje prate njihov status. Nema propusta,
Glas Šumadije pre 4 minuta
InfoKG pre 9 minuta
RTK pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Infozija pre 1 sat
iKragujevac pre 3 sata
Ist media pre 39 minuta
Glas Šumadije pre 38 minuta
Glas Šumadije pre 4 minuta
Glas Šumadije pre 19 minuta
InfoKG pre 9 minuta