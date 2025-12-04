Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 15 minuta
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4123 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti niži za 0,2 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 0,4 odsto, dok će od početka godine biti slabiji za 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u sredu je ojačao za 0,2 odsto i iznosi 100,6535 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 10,5 odsto, a od početka godine za 11,7 odsto. (Tanjug)
