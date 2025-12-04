Ministarstvo pravde zbog presude urednici „Novosti“ sada brani slobodu medija i izražavanja

Država Srbija je čvrsto posvećena očuvanju nezavisnosti sudstva, zaštiti prava svakog građanina i obezbeđivanju uslova u kojima novinari mogu slobodno obavljati svoju ulogu u demokratskom društvu, saopštilo je danas Ministarstvo pravde, reagujući na presudu kojom je novinarki izrečena novčana kazna i zabrana obavljanja profesije.

Ministarstvo pravde navelo je u saopštenju da se, kao i uvek, uzdržava od komentarisanja pojedinačnih sudskih odluka, ali ističe nekoliko ključnih principa od značaja za vladavinu prava, imajući u vidu da je Srbija potpisnik Evropske konvencije o ljudskim pravima i obavezuje je praksa Evropskog suda za ljudska prava. Sloboda izražavanja i sloboda medija predstavljaju temelj demokratskog društva, ističe Ministarstvo i podseća da Evropski sud za ljudska prava u