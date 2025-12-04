Ministarstvo pravde: Sloboda medija predstavlja temelj demokratskog društva

Ministarstvo pravde saopštilo je danas da je sloboda izražavanja i sloboda medija predstavljaju temelj demokratskog društva, kao i da je država Srbija čvrsto posvećena očuvanju nezavisnosti sudstva, zaštiti prava svakog građanina i obezbeđivanju uslova u kojima novinari mogu slobodno obavljati svoju ulogu u demokratskom društvu.

U saopštenju se navodi da se tom ministarstvu obratilo novinarsko udruženje i veći broj novinara u vezi presude kojom je novinaru izrečena novčana kazna i zabrana obavljanja profesije. Naglašeno je i da će ministarstvo, u okviru svoje nadležnosti, nastaviti da analizira i putem zakonskih izmena radi na unapređenju pravnog okvira Srbije koji se odnosi na zaštitu slobode izražavanja, ali i profesionalni integritet sudija, prenosi Tanjug. Pre par dana postupajući po