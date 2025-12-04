Nakon privođenja zbog sumnje da je učestvovao u nameštanju tendera, Stefano Sanino napušta funkciju u Evropskoj komisiji

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Nakon privođenja zbog sumnje da je učestvovao u nameštanju tendera, Stefano Sanino napušta funkciju u Evropskoj komisiji

Generalni direktor Evropske komisije za Bliski istok, Severnu Afriku i Zaliv Stefano Sanino više neće obavljati tu funkciju, saopštila je danas Evropska komisija, pošto je on, zajedno sa rektorkom Evropskog koledža Federikom Mogerini, priveden u okviru istrage o prevari.

Sanino je uzeo odsustvo do kraja godine, kada će se penzionisati kao što je planirano, navode u Evropskoj komisiji, preneo je belgijski portal Politiko. U mejlu poslatom kolegama, u kojem je najavio svoje skoro penzionisanje, Sanino je naglasio da u ovim okolnostima ne smatra da je prikladno da nastavi da bude na svojoj sadašnjoj poziciji. On je dodao da je „uveren u rad sudija i da će sve biti razjašnjeno“. Zamenik generalnog direktora Generalne direkcije za
Sanino podneo ostavku Oglasio se nakon optužbi za korupciju: "Nije prikladno"

Prva služba u Beogradu: Ko je Stefano Sanino, evropski zvaničnik, koji je sa Mogerini predmet istrage za prevaru i korupciju?

(Video) Srušio se američki borbeni avion, snimljen trenutak pada: Pilot uspeo da se katapultira

Putin nikad neće potpisati mirovni sporazum?! Postoji samo jedna stvar koja može da ga zaustavi: "On je kao automobil bez kočnica"

Ogromna drama drma Belu kuću: Pale teške optužbe, spominje se i ratni zločin: Tramp se vadi, njegov blizak saradnik zagrmeo: "Ma, napustio sam sobu!"

Pregovori se nastavljaju, Vitkof i Kušner u četvrtak na sastanku sa Umerovim

U jeku kampanje protiv narkodilera iz Venecuele: Tramp pomilovao bivšeg predsednika Hondurasa, osuđenog zbog trgovine drogom

