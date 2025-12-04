Nakon privođenja zbog sumnje da je učestvovao u nameštanju tendera, Stefano Sanino napušta funkciju u Evropskoj komisiji

Generalni direktor Evropske komisije za Bliski istok, Severnu Afriku i Zaliv Stefano Sanino više neće obavljati tu funkciju, saopštila je danas Evropska komisija, pošto je on, zajedno sa rektorkom Evropskog koledža Federikom Mogerini, priveden u okviru istrage o prevari.

Sanino je uzeo odsustvo do kraja godine, kada će se penzionisati kao što je planirano, navode u Evropskoj komisiji, preneo je belgijski portal Politiko. U mejlu poslatom kolegama, u kojem je najavio svoje skoro penzionisanje, Sanino je naglasio da u ovim okolnostima ne smatra da je prikladno da nastavi da bude na svojoj sadašnjoj poziciji. On je dodao da je „uveren u rad sudija i da će sve biti razjašnjeno“. Zamenik generalnog direktora Generalne direkcije za