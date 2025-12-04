Riječka policija podnela prekršajnu prijavu protiv muškarca koji je na antifašističkom skupu nosio zastavu sa petokrakom i jugoslovenskom trobojkom

Danas pre 17 minuta  |  Beta
Riječka policija podnela prekršajnu prijavu protiv muškarca koji je na antifašističkom skupu nosio zastavu sa petokrakom i…

Riječka policija podnela je danas prekršajnu prijavu protiv muškarca koji je na antifašističkom skupu u Rijeci proteklog vikedna nosio partizansku zastavu sa crvenom zvezdom petokrakom i jugoslovenskom trobojkom, objavio je večeras hrvatski portal Novosti.

Muškarac je prijavljen jer je na protestu 30. novembra „glasno vikao tekst koji je imao za cilj uznemiravanje slučajnih prolaznika", a „simbolom zvezde petokrake na zastavi uznemirio slučajne prolaznike i celokupnu javnost, te time narušio javni red i mir". List Novosti, čiji je izdavač Srpsko narodno veće, objavio je na portalu da je na zastavi natpis „Za slobodnu socijalističku domovinu". Pozivajući se na podatke portala Faktograf naveli su i da je reč o zastavi
