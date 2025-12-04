Riječka policija podnela prekršajnu prijavu protiv muškarca koji je na antifašističkom skupu nosio zastavu sa petokrakom i jugoslovenskom trobojkom

Riječka policija podnela je danas prekršajnu prijavu protiv muškarca koji je na antifašističkom skupu u Rijeci proteklog vikedna nosio partizansku zastavu sa crvenom zvezdom petokrakom i jugoslovenskom trobojkom, objavio je večeras hrvatski portal Novosti.

Muškarac je prijavljen jer je na protestu 30. novembra „glasno vikao tekst koji je imao za cilj uznemiravanje slučajnih prolaznika“, a „simbolom zvezde petokrake na zastavi uznemirio slučajne prolaznike i celokupnu javnost, te time narušio javni red i mir“. List Novosti, čiji je izdavač Srpsko narodno veće, objavio je na portalu da je na zastavi natpis „Za slobodnu socijalističku domovinu“. Pozivajući se na podatke portala Faktograf naveli su i da je reč o zastavi