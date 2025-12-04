U Ukrajini "tituški", u Srbiji "ćaci": Na koga se vlast ugledala u angažovanju kriminalaca i huligana

Ko su nasilnici sa debelim krimilalnim dosijeima, koji godinama rade u interesu vladajuće Srpske napredne stranke? Da li je angažman kriminalaca i fudbalskih huligana koncept koji je nastao u Srbiji, ili postoji udžbenik koji je odavno napisan u Moskvi.

Koje su glavne lekcije koje je srpska vlast primenila, a u čemu je to učenik prevazišao učitelja? Tik pred veliki studentski skup u Beogradu 15. marta nikli su prvi šatori u Pionirskom parku. U njih su se navodno uselili studenti, a ko su pravi žitelji ovog kampa mogli smo da vidimo na sam dan protesta. Kapuljače, kačketi i hirurške maske na licima postale su paramilitarna nošnja i u srpskom predizbornom folkloru. "Ovde imamo neku ekipu. Nenamo pojma ko su. Imaju