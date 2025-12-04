Niški studenti plenumom obeležavaju godinu od blokade Rektorata

Medijska kutija pre 20 minuta  |  m.k.
Niški studenti plenumom obeležavaju godinu od blokade Rektorata

Neformalna grupa studenata Univerziteta u Nišu svečanim plenumom će obeležiti godinu dana od početka blokade Rektorata u tom gradu. -Ovaj plenum je prilika da evociramo sve one trenutke borbe, nade, upornosti i prkosa.

Godinu dana istrajavamo, dan za danom, iako naši zahtevi i dalje nisu ispunjeni. Pokazali smo da smo generacija koja neće stajati po strani dok se oko nas gomila kriminal, korupcija, bahatost i neodgovornost. Mi smo oni koji su prestali da okreću glavu jer smo shvatili da pametniji više ne popušta-navodi se u pozivu studenata kolegama i građanima. Oni su ponovili da će “zajedno i solidarno nastaviti borbu do ispunjenja zahteva”. Studenti u blokadi će plenum održati
Otvori na medijskakutija.rs

Pročitajte još

Sanino podneo ostavku Oglasio se nakon optužbi za korupciju: "Nije prikladno"

Sanino podneo ostavku Oglasio se nakon optužbi za korupciju: "Nije prikladno"

Blic pre 6 sati
Prvo oglašavanje Federike Mogerini nakon hapšenja. Odmah usledio obrt, evo šta kaže o optužbama za korupciju

Prvo oglašavanje Federike Mogerini nakon hapšenja. Odmah usledio obrt, evo šta kaže o optužbama za korupciju

Blic pre 8 sati
Opozicioni poslanici: Ministarstvo rudarstva obmanjuje javnost u vezi istražnih radnji na na vodoizvorištu Studena

Opozicioni poslanici: Ministarstvo rudarstva obmanjuje javnost u vezi istražnih radnji na na vodoizvorištu Studena

Danas pre 9 sati
Prva služba u Beogradu: Ko je Stefano Sanino, evropski zvaničnik, koji je sa Mogerini predmet istrage za prevaru i korupciju?

Prva služba u Beogradu: Ko je Stefano Sanino, evropski zvaničnik, koji je sa Mogerini predmet istrage za prevaru i korupciju?

Danas pre 9 sati
Manča ribolovac u Smilovoskom jezeru ulovio tolstolobika od 58 kilograma, dugačkog 1325cm. Kapitalac!

Manča ribolovac u Smilovoskom jezeru ulovio tolstolobika od 58 kilograma, dugačkog 1325cm. Kapitalac!

Plus online pre 1 dan
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Ujedinjene nacije usvojile rezolucije o povlačenju Izraela sa okupiranih teritorija

KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Ujedinjene nacije usvojile rezolucije o povlačenju Izraela sa okupiranih teritorija

Euronews pre 1 dan
Ovaj grad u Vojvodini je najpovoljniji po cenama nekretnina i cene kuća u prigradskim delovima pristojne

Ovaj grad u Vojvodini je najpovoljniji po cenama nekretnina i cene kuća u prigradskim delovima pristojne

Dnevnik pre 1 dan

Ključne reči

Niškorupcija

Najnovije vesti »

Vremeplov: Umro filozof Tomas Hobs

Vremeplov: Umro filozof Tomas Hobs

RTV pre 1 minut
Vašington hoće da profitira: Predsednik Finske o mirovnim pregovorima za Ukrajinu

Vašington hoće da profitira: Predsednik Finske o mirovnim pregovorima za Ukrajinu

Kurir pre 16 minuta
Gvardiola impresioniran podvigom Halanda: Brojke su lude, lude! Sigurno je jedan od najboljih!

Gvardiola impresioniran podvigom Halanda: Brojke su lude, lude! Sigurno je jedan od najboljih!

Kurir pre 6 minuta
Niški studenti plenumom obeležavaju godinu od blokade Rektorata

Niški studenti plenumom obeležavaju godinu od blokade Rektorata

Medijska kutija pre 20 minuta
Stravično: U Nju Delhiju više od 200.000 akutnih respiratornih oboljenja usled otrovnog vazduha

Stravično: U Nju Delhiju više od 200.000 akutnih respiratornih oboljenja usled otrovnog vazduha

Telegraf pre 26 minuta