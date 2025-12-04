Niški studenti plenumom obeležavaju godinu od blokade Rektorata

Neformalna grupa studenata Univerziteta u Nišu svečanim plenumom će obeležiti godinu dana od početka blokade Rektorata u tom gradu. -Ovaj plenum je prilika da evociramo sve one trenutke borbe, nade, upornosti i prkosa.

Godinu dana istrajavamo, dan za danom, iako naši zahtevi i dalje nisu ispunjeni. Pokazali smo da smo generacija koja neće stajati po strani dok se oko nas gomila kriminal, korupcija, bahatost i neodgovornost. Mi smo oni koji su prestali da okreću glavu jer smo shvatili da pametniji više ne popušta-navodi se u pozivu studenata kolegama i građanima. Oni su ponovili da će “zajedno i solidarno nastaviti borbu do ispunjenja zahteva”. Studenti u blokadi će plenum održati