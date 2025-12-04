"Kakav dečko, prvi put čujem": Jovana Jeremić u vezi s Tigrom, oglasio se bivši muž

Mondo pre 1 sat  |  Dragana Tomašević
"Kakav dečko, prvi put čujem": Jovana Jeremić u vezi s Tigrom, oglasio se bivši muž

Voditeljka Pinkovog Jutarnjeg programa Jovana Jeremić, ima novog dečka.

Jovana trenutno uživa u vezi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, a iako je pokušala da sakrije njihovu romansu, na kraju se za sve ipak saznalo. Njen bivši muž Vojislav Milošević s kojim je dobila ćerku Leu i ostala u odličnim odnosima nakon razvoda, priznao je da nije bio upućen u nova dešavanja u njenom emotivnom životu. "Verujte mi da sad od vas prvi put čujem za novog Jovaninog dečka! Kakav dečko?! Nemam nikakve informacije o tome. Nisam ni listao vesti
