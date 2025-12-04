NBS i ekonomisti o platnom prometu i stabilnosti finansijskog sistema u vezi sa NIS-om i mogućem preuzimanju državnog udela

Naslovi.ai pre 13 minuta

NBS prati situaciju sa NIS-om, odbacuje tvrdnje o kolapsu i ističe važnost očuvanja finansijske stabilnosti i platnog prometa, dok se razmatra preuzimanje državnog udela u NIS-u.

Ekonomista Đorđe Đukić upozorava da nijedna banka u stranom vlasništvu neće dozvoliti blokadu platnog prometa i da će samoinicijativno obustaviti saradnju sa NIS-om, ukazujući na ozbiljan rizik po finansijski sistem zbog izostanka ranije reakcije.

Analitičar Stevica Deđanski navodi da država neće dozvoliti da NBS potpadne pod američke sekundarne sankcije, jer bi to ugrozilo državu i građane. Rafinerija Pančevo je obustavila rad zbog nedostatka sirove nafte kao posledice sankcija SAD.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država na sopstveni rizik obezbediti platni promet sa NIS-om, uprkos upozorenjima NBS i poslovnih banaka o mogućoj obustavi.

NBS je više puta odbacila senzacionalističke navode o finansijskom kolapsu i istakla da raspolaže svim instrumentima za očuvanje stabilnosti domaćeg finansijskog sistema, prateći situaciju sa punom pažnjom i upozoravajući na štetnost podizanja panike.

Situacija sa NIS-om nosi rizike od sekundarnih sankcija za banke, potencijalnog stečaja ili nacionalizacije NIS, dok tržište goriva ostaje stabilno zahvaljujući državnim rezervama. Ključna pitanja su zaštita energetskog sistema, finansijske infrastrukture i međunarodne pozicije zemlje uz izbegavanje velikih troškova i posledica.

NBS ističe da prati situaciju sa NIS-om sa punom pažnjom i deluje u skladu sa svojim mandatom da očuva stabilnost finansijskog sistema, upozoravajući da senzacionalistički naslovi unose nesigurnost među građane i da sve državne institucije zajednički rade na rešavanju problema.

NBS je dobila upozorenje o mogućim sekundarnim sankcijama ako se nastavi saradnja sa NIS-om, dok predsednik Vučić potvrđuje da će država na sopstveni rizik obezbediti platni promet za NIS do kraja nedelje, što postavlja pitanja o daljim posledicama.

Šanse za prodaju ruskog udela u NIS-u trećoj strani su sve manje, dok se razmatra mogućnost da država preuzme većinski paket u NIS-u, što otvara nove opcije za budućnost kompanije.