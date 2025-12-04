Vučić: Nikad nisam lagao, sledeća godina možda najbolja u našoj istoriji - izbori u maju ili decembru

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Izvor: N1
Vučić: Nikad nisam lagao, sledeća godina možda najbolja u našoj istoriji - izbori u maju ili decembru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je kako će parlamentarni izbori biti u maju ili krajem novembra ili u decembru.

On nije otkrio da li će biti spojeni predsednički i parlamentarni izbori, navodeći da će odluku o tome "nadležne institucije doneti na vreme". "Dve su opcije ili maj ili decembar. Mislim da je realnije decembar, kraj novembra-decembar", rekao je Vučić za TV Pink. On je rekao i da njegovi politički protivnici "mole Boga da ne donese odluku o raspisivanju izbora uskoro". Govoreći o rastu životnog standarda, Vučić je rekao da veruje da će sledeća godina biti najbolja
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Vučić: Nikad nisam lagao, sledeća godina možda najbolja u našoj istoriji - izbori u maju ili decembru

Vučić: Nikad nisam lagao, sledeća godina možda najbolja u našoj istoriji - izbori u maju ili decembru

N1 Info pre 10 minuta
Vučić: Ponosan sam na Srbiju; U najtežim uslovima spustili smo inflaciju, penzije podigli drastično

Vučić: Ponosan sam na Srbiju; U najtežim uslovima spustili smo inflaciju, penzije podigli drastično

B92 pre 36 minuta
Vučić: Izbori u maju ili decembru naredne godine

Vučić: Izbori u maju ili decembru naredne godine

Jugmedia pre 1 sat
Vučić najavio izbore za maj ili decembar naredne godine

Vučić najavio izbore za maj ili decembar naredne godine

Nova pre 1 sat
Vučić: Izbori u maju ili decembru naredne godine

Vučić: Izbori u maju ili decembru naredne godine

Radio 021 pre 56 minuta
Vučić: Izbori će biti u maju ili decembru naredne godine

Vučić: Izbori će biti u maju ili decembru naredne godine

Beta pre 2 sata
Vučić: Očekujemo potpisivanje kratkoročnog ugovora o gasu

Vučić: Očekujemo potpisivanje kratkoročnog ugovora o gasu

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićParlamentarni izboriPredsednik SrbijeNikola SelakovićIzbori

Ekonomija, najnovije vesti »

SAD produžile dozvolu za rad za inostrane ćerke kompanije Lukoil

SAD produžile dozvolu za rad za inostrane ćerke kompanije Lukoil

Danas pre 4 sati
Vučić: Očekujemo potpisivanjee kratkoročnog ugovora o gasu

Vučić: Očekujemo potpisivanjee kratkoročnog ugovora o gasu

Danas pre 3 sata
Vučić: Nikad nisam lagao, sledeća godina možda najbolja u našoj istoriji - izbori u maju ili decembru

Vučić: Nikad nisam lagao, sledeća godina možda najbolja u našoj istoriji - izbori u maju ili decembru

N1 Info pre 10 minuta
Mađarska kompanija MOL zainteresovana za imovinu Lukoila, tvrde izvori

Mađarska kompanija MOL zainteresovana za imovinu Lukoila, tvrde izvori

Slobodna Evropa pre 31 minuta
Vučić obišao radove na Ekspu: "Verujem da ćemo završiti do septembra 2026. godine"

Vučić obišao radove na Ekspu: "Verujem da ćemo završiti do septembra 2026. godine"

Blic pre 10 minuta