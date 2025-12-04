Vučić: Nikad nisam lagao, sledeća godina možda najbolja u našoj istoriji - izbori u maju ili decembru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je kako će parlamentarni izbori biti u maju ili krajem novembra ili u decembru.

On nije otkrio da li će biti spojeni predsednički i parlamentarni izbori, navodeći da će odluku o tome "nadležne institucije doneti na vreme". "Dve su opcije ili maj ili decembar. Mislim da je realnije decembar, kraj novembra-decembar", rekao je Vučić za TV Pink. On je rekao i da njegovi politički protivnici "mole Boga da ne donese odluku o raspisivanju izbora uskoro". Govoreći o rastu životnog standarda, Vučić je rekao da veruje da će sledeća godina biti najbolja