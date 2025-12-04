Počela sednica Skupštine Beograda, na dnevnom redu Apoteke Beograd i Generalštab

Nedeljnik pre 1 sat
Počela sednica Skupštine Beograda, na dnevnom redu Apoteke Beograd i Generalštab

Sednica Skupštine Grada Beograda počela je danas, a zakazana je na zahtev odbornika opozicije koji su za dnevni red predložili šest tačaka koje se odnose na poslovanje preduzeća „Apoteke Beograd“ i zgradu Generalštaba.

Odbornici razmatraju Odluku o obezbeđivanju budžetskih sredstava za izmirenje dospelih obaveza „Apoteka Beograd" nastalih do 15. decembra 2025. godine, kao i Odluku o obezbeđivanju sredstava za njeno poslovanje u budžetu Grada za 2026. godinu. Opozicija je predložila i Odluku o obrazovanju komisije za izradu kvartalnih izveštaja o finansijskom i operativnom stanju u „Apotekama Beograd" i Zaključak o izradi izveštaja o finansijskom i operativnom stanju te ustanove u
