Detalji jezivog sudara automobila i kamiona kod Umke: Muškarac teško povređen, vozilo potpuno izgužvano VIDEO

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na putu kod Umke, u smeru ka Beogradu.

U nesreći su učestvovali automobil i kamion, a kako prenose agencije, povređene su dve osobe. Jutros oko sedam časova došlo je do saobraćajne nesreće na novom Obrenovačkom putu, na ulazu u Umku. Kako javljaju agencije, došlo je do sudara transportnog i putničkog vozila. U saobraćajnoj nesreći teško je povređen muškarac koji je prevezen u Urgentni centar, dok je vozač kamiona lakše povređen. Uviđaj je u toku, a saobraćaj se odvija uz naizmenično propuštanje vozila.