Detalji jezivog sudara automobila i kamiona kod Umke: Muškarac teško povređen, vozilo potpuno izgužvano VIDEO

Nova pre 37 minuta  |  Autor: Nova.rs
Detalji jezivog sudara automobila i kamiona kod Umke: Muškarac teško povređen, vozilo potpuno izgužvano VIDEO

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na putu kod Umke, u smeru ka Beogradu.

U nesreći su učestvovali automobil i kamion, a kako prenose agencije, povređene su dve osobe. Jutros oko sedam časova došlo je do saobraćajne nesreće na novom Obrenovačkom putu, na ulazu u Umku. Kako javljaju agencije, došlo je do sudara transportnog i putničkog vozila. U saobraćajnoj nesreći teško je povređen muškarac koji je prevezen u Urgentni centar, dok je vozač kamiona lakše povređen. Uviđaj je u toku, a saobraćaj se odvija uz naizmenično propuštanje vozila.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Prevrnuo se automobil na Mostu na Adi, jedna osoba povređena

Prevrnuo se automobil na Mostu na Adi, jedna osoba povređena

NIN pre 2 minuta
Dve osobe povređene u sudaru kamiona i automobila na novom Obrenovačkom putu

Dve osobe povređene u sudaru kamiona i automobila na novom Obrenovačkom putu

N1 Info pre 51 minuta
Udes kod Umke, povređene dve osobe na Obrenovačkom putu

Udes kod Umke, povređene dve osobe na Obrenovačkom putu

Danas pre 27 minuta
Poznato stanje povređenih u nesreći kod Umke: Muškarac (46) teško povređen, drugi odbio transport (video)

Poznato stanje povređenih u nesreći kod Umke: Muškarac (46) teško povređen, drugi odbio transport (video)

Blic pre 22 minuta
Sudar kamiona i automobila na novom Obrenovačkom putu, povređene dve osobe

Sudar kamiona i automobila na novom Obrenovačkom putu, povređene dve osobe

Euronews pre 37 minuta
Sudar kamiona i automobila na novom Obrenovačkom putu, povređene dve osobe

Sudar kamiona i automobila na novom Obrenovačkom putu, povređene dve osobe

Sputnik pre 41 minuta
Sudar na Obrenovačkom putu, dvoje povređenih

Sudar na Obrenovačkom putu, dvoje povređenih

RTS pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesreća

Beograd, najnovije vesti »

Dve osobe povređene u sudaru kamiona i automobila na novom Obrenovačkom putu

Dve osobe povređene u sudaru kamiona i automobila na novom Obrenovačkom putu

N1 Info pre 51 minuta
Udes kod Umke, povređene dve osobe na Obrenovačkom putu

Udes kod Umke, povređene dve osobe na Obrenovačkom putu

Danas pre 27 minuta
Detalji jezivog sudara automobila i kamiona kod Umke: Muškarac teško povređen, vozilo potpuno izgužvano VIDEO

Detalji jezivog sudara automobila i kamiona kod Umke: Muškarac teško povređen, vozilo potpuno izgužvano VIDEO

Nova pre 37 minuta
Poznato stanje povređenih u nesreći kod Umke: Muškarac (46) teško povređen, drugi odbio transport (video)

Poznato stanje povređenih u nesreći kod Umke: Muškarac (46) teško povređen, drugi odbio transport (video)

Blic pre 22 minuta
Sudar kamiona i automobila na novom Obrenovačkom putu, povređene dve osobe

Sudar kamiona i automobila na novom Obrenovačkom putu, povređene dve osobe

Euronews pre 37 minuta