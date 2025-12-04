Tri ženske osobe povređene u dva udesa u Nišu

Niške vesti pre 23 minuta
Tri ženske osobe povređene u dva udesa u Nišu

Žena stara 45 godina i dvadesetjednogodišnja devojka povređene su u sudaru vozila „ford“ i „hjundaj“ koji se u 16,50 sati dogodio u Šumadijskoj ulici.

One su se nalazile na mestu vozača i suvozača u „hjundaju“. Samo 10 minuta kasnije u Ulici Dimitrija Tucovića povređena je žena stara 78 godina. Nju je oborilo vozilo „Folksvagen“. Ekipe Hitne pomoći su intervenisale i zbrinule sve tri osobe u Urgentnom centru UKC Niš. One su, prema nezvaničnim informacijama zadobile lakše povrede. Policija je obavila uviđaj i o nezgodama obavestila nadležno tužilaštvo. Niške Vesti
