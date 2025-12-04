Oglasilo se Javno tužilaštvo za organizovani kriminal: Evo šta se stavlja na teret osumnjičenom ministru

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal oglasilo se večeras, nakon saslušanja ministra Nikole Selakovića.

Nakon nekoliko dana drame, ministar kulture Nikola Selaković došao je u JTOK, na saslušanje u svojstvu osumnjičenog zbog afere Generalštab i skidanja stausa kulturnog dobra sa ove građevine. „U postupku sprovođenja dokaznih radnji, a u vezi sa ukidanjem svojstva kulturnog dobra nad zgradama „Generalštab“ danas je svojstvu osumnjičenog saslušan ministar kulture Nikola Selaković u prostorijama Javnog tužilaštva za organizovani kriminal. Osumnjičenom Selakoviću,