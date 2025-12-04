U Kremlju tapše Amerikance po ramenu, Evropi pokazuje pesnicu: Putinova dvostruka igra

Nova pre 1 sat  |  Autor: Mila Marinović
U Kremlju tapše Amerikance po ramenu, Evropi pokazuje pesnicu: Putinova dvostruka igra

Ruski predsednik Vladimir Putin dodatno je zaoštrio retoriku pred ključne razgovore sa američkim izaslanicima o mogućem miru u Ukrajini, ali je sastanak u Kremlju završen bez ikakvog razrešenja.

Uz demonstrativno gostoprimstvo prema delegaciji iz Vašingtona i istovremene oštre poruke evropskim liderima, Moskva je još jednom stavila do znanja da ne namerava da prihvati najnoviju verziju američkog mirovnog predloga – bar ne u formi koja bi podrazumevala ustupke sa ruske strane. Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, doputovali su u Moskvu u sklopu pojačanih diplomatskih napora SAD da okončaju rat koji traje
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški ali i neophodni i korisni

Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški ali i neophodni i korisni

NIN pre 49 minuta
Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški ali i neophodni i korisni

Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški ali i neophodni i korisni

Novi magazin pre 54 minuta
Putin: „Neki predlozi SAD o okončanju rata u Ukrajini neprihvatljivi za Kremlj“

Putin: „Neki predlozi SAD o okončanju rata u Ukrajini neprihvatljivi za Kremlj“

Serbian News Media pre 39 minuta
Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški, ali i neophodni i korisni

Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški, ali i neophodni i korisni

N1 Info pre 1 sat
Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški, neki predlozi su neprihvatljivi

Putin: Pregovori sa SAD o Ukrajini teški, neki predlozi su neprihvatljivi

Nova pre 1 sat
„Težak posao“: Oglasio se Putin o svom razgovoru sa SAD o okončanju rata u Ukrajini

„Težak posao“: Oglasio se Putin o svom razgovoru sa SAD o okončanju rata u Ukrajini

Danas pre 2 sata
"SAD su Trampov plan podelile u 4 paketa" Putin o detaljima mirovnih pregovora: Bilo je pitanja sa kojima se Rusija nije…

"SAD su Trampov plan podelile u 4 paketa" Putin o detaljima mirovnih pregovora: Bilo je pitanja sa kojima se Rusija nije slagala

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

„Je li pucao Vučić, ne znam, ali nije ni bitno – bio je prisutan“: Slobodna Dalmacija o „Sarajevo safariju“

„Je li pucao Vučić, ne znam, ali nije ni bitno – bio je prisutan“: Slobodna Dalmacija o „Sarajevo safariju“

Danas pre 0 minuta
EU pokreće antimonopolsku istragu protiv Mete zbog pristupa AI uslugama na Vocapu

EU pokreće antimonopolsku istragu protiv Mete zbog pristupa AI uslugama na Vocapu

RTV pre 0 minuta
Oreškin: Indija – jedan od ključnih pokretača svetske ekonomije

Oreškin: Indija – jedan od ključnih pokretača svetske ekonomije

Sputnik pre 4 minuta
(Foto) Prvi znak da se Evropa sprema za rat sa Rusijom?! Najmoćniji štit na svetu stiže u NATO zemlju: Obara rakete iz svemira…

(Foto) Prvi znak da se Evropa sprema za rat sa Rusijom?! Najmoćniji štit na svetu stiže u NATO zemlju: Obara rakete iz svemira

Blic pre 5 minuta
Maduro o razgovoru sa Trampom: "Bio je srdačan i pun poštovanja"

Maduro o razgovoru sa Trampom: "Bio je srdačan i pun poštovanja"

NIN pre 4 minuta