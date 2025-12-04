U Kremlju tapše Amerikance po ramenu, Evropi pokazuje pesnicu: Putinova dvostruka igra

Ruski predsednik Vladimir Putin dodatno je zaoštrio retoriku pred ključne razgovore sa američkim izaslanicima o mogućem miru u Ukrajini, ali je sastanak u Kremlju završen bez ikakvog razrešenja.

Uz demonstrativno gostoprimstvo prema delegaciji iz Vašingtona i istovremene oštre poruke evropskim liderima, Moskva je još jednom stavila do znanja da ne namerava da prihvati najnoviju verziju američkog mirovnog predloga – bar ne u formi koja bi podrazumevala ustupke sa ruske strane. Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, doputovali su u Moskvu u sklopu pojačanih diplomatskih napora SAD da okončaju rat koji traje