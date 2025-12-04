Profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dobila preteću poruku - pošiljalac ranije pretio i drugima

Radio 021 pre 13 minuta  |  Beta
Profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Arijana Luburić Cvijanović dobila je preteću poruku na službeni mejl fakulteta, rečeno je agenciji Beta.

"Crna ruka te je obeležila, sve zna, prijatelj", piše u poruci koja je stigla sa nepoznate adrese. Kako je ispričala za agenciju Beta, pošiljalac je ista osoba koja je već ranije slala poruke drugim profesorima na univerzitetima u Srbiji. "Sa našeg fakulteta pretnja je stigla koleginici Smiljani Milinkov. Sve kolege su to već prijavile policiji, međutim, od septembra od kada je stigla prva pretnja, nije niko priveden zbog toga, tako da se svi plaše za sopstvenu
