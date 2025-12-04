Rukometašice Nemačke savladale Crnu Goru na Svetskom prvenstvu

Ženska rukometna reprezentacija Nemačke pobedila je u Dortmundu selekciju Crne Gore rezultatom 36:18 (16:6) u meču drugog kola grupe 2 glavne faze Svetskog prvenstva.

Najefikasnija u reprezentaciji Nemačke bila Nina Engel sa šest golova, dok je Antje Dol postigla pet. U selekciji Crne Gore po tri pogotka postigle su Andrijana Tatar, Đurđina Jauković, Dijana Trivić i Jelena Vukčević. Rukometašice Srbije su ranije u grupi 2 odigrale nerešeno 31:31 protiv Farskih ostrva, dok će od 20.30 časova igrati Island i Španija. Nemačka je kolo pre kraja osvojila prvo mesto u grupi 2 sa osam bodova i plasirala se u četvrtfinale. Rukometašice