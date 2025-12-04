Deđanski: Država neće dozvoliti da NBS potpadne pod sekundarne sankcije zbog NIS-a

BEOGRAD - Analitičar Stevica Deđanski izjavio je danas da država neće dozvoliti da Narodna banka Srbije potpadne pod američke sekundarne sankcije zbog Naftne industrije Srbije jer bi to bio ozbiljan problem za državu i građane i dodao da bi NBS ukoliko bi se sankcije uvele "danas za sutra" prekinula platni promet sa NIS-om.

Komentarišući to što je Rafinerija Pančevo obustavila rad usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo Naftnoj industriji Srbije (NIS), Deđanski je rekao za Tanjug da se tu ništa drastično neće promeniti što se tiče samog tržišta s obzirom da država ima zalihe i da će kupovati naftu, derivate i sve što je potrebno. "U praksi će biti malo problema, ne još ovih dana ali će biti problema što se tiče