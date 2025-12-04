SPC slavi Vavedenje Presvete Bogorodice

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva danas slavi Vavedenje Presvete Bogorodice, jedan od pet najvećih Bogorodičinih praznika koji pada u vreme velikog Božićnog posta.

Praznik se slavi kao uspomena na dan kada je Bogorodica, u pratnji roditelja Joakima i Ane, prvi put uvedena u hram Božji, a u pravoslavnom crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom i spada u 12 najvećih hrišćanskih praznika. Po obećanju da će dete koje im Gospod podari posvetiti njemu na službu, sveti Joakim i Ana doveli su trogodišnju Mariju u jerusalimski hram. Na ovaj dan Devica se zavetovala pred Bogom i ljudima, a činodejstvovao je prvosveštenik Zaharije,
