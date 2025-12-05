TOK: U inostranstvu uhapšen jedan od osumnjičenih u predmetu nadstrešnice, koji je bio u bekstvu

Beta pre 57 minuta

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) potvrdilo je danas da je u inostranstvu uhapšen Goran Rosić, jedan od osumnjičenih u istrazi o finansijskim tokovima vezano za projekat modernizacije mađarsko-srpske pruge, koji je uključivao i novosadsku železničku stanicu na kojoj je 1. novembra prošle godine pala nadstrešnica.

Tužilaštvo je za televiziju Insajder navelo da je protiv Rosića, koji je bio u bekstvu, pokrenut postupak ekstradicije.

Svi ostali osumnjičeni, sem Rosića, već su saslušani, dodali su u saopštenju iz tužilaštva.

Rosić je odgovorno lice firme "TECO", a prema ranijim navodima tužilaštva, faktički upravlja i privrednim društvima "Pro+Service centre", "Bambino shoes" i "Zevas".

Po nalogu TOK-a, 1. avgusta su uhapšeni osumnjičeni u finansijskoj istrazi koja se vodi zbog pada nadstrešnice.

Među uhapšenima, tada su bili bivši ministar Tomislav Momirović, bivša pomoćnica ministra Anita Dimoski, bivši generalni direktor Infrastruktura železnice Srbije Nebojša Šurlan, odgovorno lice u privrednom društvu Starting Nikola Trivić, bivši direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada Siniša Jokić i službenik za javne nabavke tog zavoda Veljko Novaković.

Ovim postupkom je obuhvaćen i nekadašnji ministar Goran Vesić, ali on nije priveden 1. avgusta kada su privedene druge osobe, jer je dan ranije primljen u bolnicu u kojoj je bio do polovine oktobra.

(Beta, 05.12.2025)

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvoInsajder

