Osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice uhapšen u Hrvatskoj: Određen mu ekstradicioni pritvor

Kurir pre 42 minuta  |  RTS
Osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice uhapšen u Hrvatskoj: Određen mu ekstradicioni pritvor

Jedan od osumnjičenih u predmetu Tužilaštva za organizovani kriminal u istrazi finansijskih tokova u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu, G.

R., uhapšen je 1. novembra u Hrvatskoj, potvrđeno je RTS-u u tom tužilaštvu. Informaciju je potvrdilo i Ministarstvo pravde. G. R. je uhapšen po poternici koju su izdali nadležni organi Republike Srbije, navelo je Ministarstvo. Bio je u bekstvu i jedini koji u predmetu u vezi sa padom nadstrešnice Železničke stanice u Novo Sadu nije saslušan. Određen mu ekstradicioni pritvor odlukom Županijskog suda u Slavonskom Brodu. Ministarstvo pravde navodi da je nakon
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Osumnjičeni za pad nadstrešnice uhapšen u Hrvatskoj. Do sada izbegavao saslušanje.

Osumnjičeni za pad nadstrešnice uhapšen u Hrvatskoj. Do sada izbegavao saslušanje.

Alo pre 1 sat
Osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice uhapšen u Hrvatskoj

Osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice uhapšen u Hrvatskoj

RTV pre 3 sata
Osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice uhapšen u Hrvatskoj

Osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice uhapšen u Hrvatskoj

Vesti online pre 4 sati
Uhapšen osumnjičeni za pad nadstrešnice u Novom Sadu, priveden u Hrvatskoj, Srbija traži izručenje

Uhapšen osumnjičeni za pad nadstrešnice u Novom Sadu, priveden u Hrvatskoj, Srbija traži izručenje

Dnevnik pre 3 sata
U Hrvatskoj uhapšen osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu

U Hrvatskoj uhapšen osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu

Sputnik pre 3 sata
Osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice uhapšen u Hrvatskoj

Osumnjičeni u slučaju pada nadstrešnice uhapšen u Hrvatskoj

RTS pre 4 sati
Osumnjičeni za pad nadstrešnice uhapšen u Hrvatskoj: Jedini koji je do sada izbegao saslušanje

Osumnjičeni za pad nadstrešnice uhapšen u Hrvatskoj: Jedini koji je do sada izbegao saslušanje

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaRTSMinistarstvo pravdeOrganizovani kriminalNovi SadTužilaštvoSrbija Hrvatskahapšenjenadstrešnica

Društvo, najnovije vesti »

Đurđević Stamenkovski: U narednom periodu unapređivanje saradnje sa Crvenim krstom

Đurđević Stamenkovski: U narednom periodu unapređivanje saradnje sa Crvenim krstom

Danas pre 1 sat
Organizacija „Orhideja“ obezbedila knjige, posteljinu i sredstva za ličnu higijenu deci u domu „Moša Pijade“

Organizacija „Orhideja“ obezbedila knjige, posteljinu i sredstva za ličnu higijenu deci u domu „Moša Pijade“

Danas pre 1 sat
Matić: Presuda Andrijani Nešić presedan, iako je napravljen niz krivičnih dela

Matić: Presuda Andrijani Nešić presedan, iako je napravljen niz krivičnih dela

Danas pre 2 sata
Žreb za Mundijal: ‘Šek’ poslao Hrvatsku na Engleze, Hajdi Klum i Tom Brejdi predvodili zvezde

Žreb za Mundijal: ‘Šek’ poslao Hrvatsku na Engleze, Hajdi Klum i Tom Brejdi predvodili zvezde

Danas pre 2 sata
INTERVJU Boris Tadić: U sat vremena duela sa mnom, sve Vučićeve laži bi pale kao kula od karata

INTERVJU Boris Tadić: U sat vremena duela sa mnom, sve Vučićeve laži bi pale kao kula od karata

Danas pre 2 sata