Podelio se "Srbijagas": Ovo je novi direktor preduzeća "Gas infrastruktura"

Blic pre 30 minuta
Podelio se "Srbijagas": Ovo je novi direktor preduzeća "Gas infrastruktura"

Javno preduzeće "Srbijagas" zvanično je osnovalo novo zavisno društvo pod nazivom „Gas infrastruktura“, a rešenje o registraciji ovog privrednog subjekta donela je danas Agencija za privredne registre. Na taj način formalizovana je odluka Vlade i Nadzornog odbora "Srbijagasa", a za vršioca dužnosti izabran je Boris Novaković.

Reč je o kadru SPS , koji je od 2024. godine zaposlen u “Srbijagasu” , a u mandatu Skupštine Autonomne od 2020. do 2023. godine obavljao je funkciju predsednika Poslaničke grupe SPS -Jedinstvena Srbija. U maju 2024. je politički napredovao pa je izabran i za potpredsednika vojvođanskog parlamenta. Novoformirana kompanija registrovana je kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću, a njeno sedište je u Novom Sadu, na istoj adresi gde je i "Srbijagas". Ako je
