Srbijagas osnovao novo zavisno preduzeće Gas infrastruktura, odluku potpisao Aleksandar Vulin

Javno preduzeće Srbijagas iz Novog Sada zvanično je osnovalo novo zavisno društvo pod nazivom Gas infrastruktura d.o.o.

Novi Sad. Rešenje o registraciji ovog privrednog subjekta donela je danas Agencija za privredne registre (APR), čime je formalizovana odluka koju je prethodno, sredinom novembra, doneo Nadzorni odbor Srbijagasa a najavila ministarka energetike, piše Nedeljnik.rs. Novoformirana kompanija registrovana je kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću, a njeno sedište nalazi se u Novom Sadu, na adresi Narodnog fronta 12. Iako je prema šifri delatnosti novo