Ministar Gašić: U ovoj godini renovirano više od 125 objekata za obavezno služenje vojnog roka

Ministar odbrane Bratislav Gašić kazao je danas da je u ovoj godini renovirano više od 125 objekata predviđenih da se koriste za obavezno služenje vojnog roka, ali da je ostalo još objekata. „Do 2012. godine se gledalo da sve što postoji u Vojsci Srbije bude uništeno, ogroman broj objekata je dat lokalnim samoupravama, prodat, zatvoren kao neperspektivan, ostao je ogroman broj objekata koji nije sređen još od NATO bombardovaja 1999. godine“, izjavio je Gašić za