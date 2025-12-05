Može li bez ruganja penzionerima?

Isplata uvećanih penzija počinje pre Badnjeg dana.

Penzioneri najbolje znaju da ih država nikada nije lagala i da penzije ne kasne ni sata a kamoli dana. Sa ovim povećanjem (12,2 odsto) prosečna penzija u Srbiji će iznositi oko 437 evra. Povećavaćemo je i dalje, s ciljem da prosečna penzija u 2027. godini iznosi 650 evra. Sve smo ovo čuli od predsednika Vučića na dan lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju. Može li bolje, pomislila je, verovatno, većina, zbog koje je ta izjava i data. A ja se pitam može li