Vlasnik Kurira postao treći najveći akcionar BAS-a: Udeo uvećao kupovinom akcija na berzi

Vlasnik Wireless Media grupe Igor Žeželj postao je, preko svog preduzeća Aditors INC iz Beograda, treći najveći akcionar Beogradske autobuske stanice.

Prvo ih, početkom oktobra – niko nije hteo. Onda je, pri ponovnom oglašavanju prodaje akcija u vlasništvu samog BAS-a, preduzeće Aditors INC na Beogradskoj berzi 28. novembra kupilo 26.869 akcija Beogradske autobuske stanice po ceni od 1.515 dinara po akciji. Time se simbolični udeo ove firme od svega 0,08 odsto u vlasništvu BAS-a (264 akcije), povećao na skoro devet odsto (27.133 akcije), a potom ga narednih dana i premašio, piše N1. Za ovu kupovinu sopstvenih