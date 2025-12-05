"Koje je izgovore pronašao Putin"! Zelenski: Želimo potpune informacije o tome šta je rečeno u Rusiji

Ukrajinska delegacija će nastaviti pregovore u Sjedinjenim Državama kako bi razjasnila detalje sastanka predstavnika šefa Bele kuće Donalda Trampa u Rusiji i koordinirala dalje korake za postizanje pravednog mira, izjavio predsednik Volodimir Zelenski. "Naš zadatak je sada da dobijemo potpune informacije o tome šta je rečeno u Rusiji, koje je druge izgovore Putin pronašao da produži rat i izvrši pritisak na Ukrajinu, na nas, na našu nezavisnost“, naglasio je