"Koje je izgovore pronašao Putin"! Zelenski: Želimo potpune informacije o tome šta je rečeno u Rusiji

Kurir
Ukrajinska delegacija će nastaviti pregovore u Sjedinjenim Državama kako bi razjasnila detalje sastanka predstavnika šefa Bele kuće Donalda Trampa u Rusiji i koordinirala dalje korake za postizanje pravednog mira, izjavio predsednik Volodimir Zelenski. "Naš zadatak je sada da dobijemo potpune informacije o tome šta je rečeno u Rusiji, koje je druge izgovore Putin pronašao da produži rat i izvrši pritisak na Ukrajinu, na nas, na našu nezavisnost“, naglasio je
