"Želim sve informacije o tome šta je Putin rekao" Dramatična poruka Zelenskog usred večeri: "Detaljno radimo..."

Ukrajina izražava spremnost za konstruktivnu saradnju sa partnerima radi postizanja mira Predsednik naglašava neophodnost stvarnih bezbednosnih garancija za dostojanstveni mir Ukrajinska delegacija će nastaviti pregovore u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi razjasnila detalje sastanka predstavnika američkog predsednika Donalda Trampa u Rusiji i koordinirala dalje korake za postizanje pravednog mira, izjavio je večeras ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. -