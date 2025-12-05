Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel pojeftinio, benzin ostao isti

Naslovi.ai pre 21 minuta

Od 5. do 12. decembra evrodizel košta 198 dinara po litru, što je tri dinara manje nego prošle nedelje, dok je cena benzina stabilna na 181 dinar.

Ministarstvo trgovine objavilo je nove cene goriva koje važe od 5. do 12. decembra 2025. godine. Litar evrodizela pojeftinio je za tri dinara i sada košta 198 dinara, dok je cena benzina evropremijum BMB ostala nepromenjena i iznosi 181 dinar. Ove cene su na snazi narednih sedam dana. RTS Danas N1 Info Radio 021 Zoom UE RTV Vesti online Pressek

Vlada Srbije je u julu donela uredbu kojom je produžena mera ograničenja cena goriva na još šest meseci. Najviša cena evrodizela sa PDV-om ograničena je na prosečnu veleprodajnu cenu uvećanu za 17 dinara, što utiče na stabilnost cena na pumpama. Danas N1 Info Nova ekonomija

Situacija na tržištu goriva prati se sa pažnjom, posebno nakon upozorenja predsednika Srbije Aleksandra Vučića o sankcijama kompaniji NIS. Očekuje se da će cene goriva ostati stabilne narednih dana, a pojeftinjenje evrodizela donekle olakšava troškove vozačima. Kurir Rešetka