Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel pojeftinio, benzin ostao isti

Naslovi.ai pre 21 minuta
Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel pojeftinio, benzin ostao isti

Od 5. do 12. decembra evrodizel košta 198 dinara po litru, što je tri dinara manje nego prošle nedelje, dok je cena benzina stabilna na 181 dinar.

Ministarstvo trgovine objavilo je nove cene goriva koje važe od 5. do 12. decembra 2025. godine. Litar evrodizela pojeftinio je za tri dinara i sada košta 198 dinara, dok je cena benzina evropremijum BMB ostala nepromenjena i iznosi 181 dinar. Ove cene su na snazi narednih sedam dana. RTS Danas N1 Info Radio 021 Zoom UE RTV Vesti online Pressek

Vlada Srbije je u julu donela uredbu kojom je produžena mera ograničenja cena goriva na još šest meseci. Najviša cena evrodizela sa PDV-om ograničena je na prosečnu veleprodajnu cenu uvećanu za 17 dinara, što utiče na stabilnost cena na pumpama. Danas N1 Info Nova ekonomija

Situacija na tržištu goriva prati se sa pažnjom, posebno nakon upozorenja predsednika Srbije Aleksandra Vučića o sankcijama kompaniji NIS. Očekuje se da će cene goriva ostati stabilne narednih dana, a pojeftinjenje evrodizela donekle olakšava troškove vozačima. Kurir Rešetka

Povezane vesti »

Dizel pojeftinio za tri dinara, cena benzina nepromenjena

Dizel pojeftinio za tri dinara, cena benzina nepromenjena

RTV pre 26 minuta
Nove cene goriva: Dizel jeftiniji tri dinara

Nove cene goriva: Dizel jeftiniji tri dinara

Pressek pre 26 minuta
Jeftiniji dizel sledeće sedmice

Jeftiniji dizel sledeće sedmice

Vesti online pre 26 minuta
Nove cene goriva - dizel jeftiniji, cena benzina nepromenjena

Nove cene goriva - dizel jeftiniji, cena benzina nepromenjena

RTS pre 16 minuta
Dizel pojeftinio za tri dinara po litru

Dizel pojeftinio za tri dinara po litru

Nova ekonomija pre 1 sat
Pojeftinilo gorivo u Srbiji - jedan derivat plaćaćemo manje do sledećeg petka

Pojeftinilo gorivo u Srbiji - jedan derivat plaćaćemo manje do sledećeg petka

Kamatica pre 1 sat
Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 12. decembra

Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 12. decembra

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PDVVlada Srbijenove cene goriva

Ekonomija, najnovije vesti »

Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel pojeftinio, benzin ostao isti

Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel pojeftinio, benzin ostao isti

Naslovi.ai pre 21 minuta
Dizel pojeftinio za tri dinara, cena benzina nepromenjena

Dizel pojeftinio za tri dinara, cena benzina nepromenjena

RTV pre 26 minuta
Čovek iznenađen cenama u prodavnici - Ne može da veruje da je ovde toliko jeftino

Čovek iznenađen cenama u prodavnici - Ne može da veruje da je ovde toliko jeftino

Kamatica pre 15 minuta
Poznat kupac Palate "Albanija" – cena 13,3 miliona evra

Poznat kupac Palate "Albanija" – cena 13,3 miliona evra

Bloomberg Adria pre 31 minuta
Osnovano preduzeće "Gas infrastruktura d.o.o." u Novom Sadu

Osnovano preduzeće "Gas infrastruktura d.o.o." u Novom Sadu

RTV pre 21 minuta