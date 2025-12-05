Ministarstvo objavilo nove cene goriva za narednih sedam dana

InfoKG pre 3 sata  |  InfoKG
Ministarstvo objavilo nove cene goriva za narednih sedam dana

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih sedam dana.

Litar evrodizela će do petka, 12. decembra na pumpama koštati maksimalno 198 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 181 dinar za litar. Maksimalna cena litra evrodizela u proteklih nedelju dana iznosila je 201 dinar, a benzina evropremijum BMB 95 bila je 181 dinar. Nove cene goriva Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviće 12. decembra 2025. godine.
Otvori na infokg.rs

Povezane vesti »

Dizel jeftiniji, cena benzina nepromenjena

Dizel jeftiniji, cena benzina nepromenjena

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Pojeftinio dizel, benzin ostaje na istom nivou

Pojeftinio dizel, benzin ostaje na istom nivou

Ozon pre 2 sata
Pojeftinilo gorivo u Srbiji: Objavljene nove cene derivata koje će važiti do 12. decembra

Pojeftinilo gorivo u Srbiji: Objavljene nove cene derivata koje će važiti do 12. decembra

Kurir pre 2 sata
Cena benzina nepromenjena, dizel pojeftinio

Cena benzina nepromenjena, dizel pojeftinio

Zoom UE pre 4 sati
Dizel pojeftinio za tri dinara, cena benzina nepromenjena

Dizel pojeftinio za tri dinara, cena benzina nepromenjena

RTV pre 5 sati
Nove cene goriva: Dizel jeftiniji tri dinara

Nove cene goriva: Dizel jeftiniji tri dinara

Pressek pre 5 sati
Jeftiniji dizel sledeće sedmice

Jeftiniji dizel sledeće sedmice

Vesti online pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

nove cene goriva

Ekonomija, najnovije vesti »

U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i dalje ima šanse da dobijemo licencu

U toku pregovori o promeni vlasničke strukture, i dalje ima šanse da dobijemo licencu

Vesti online pre 1 minut
Đedović Handanović: Verujemo da Rusi u dobroj volji vode pregovore o prodaji NIS-a

Đedović Handanović: Verujemo da Rusi u dobroj volji vode pregovore o prodaji NIS-a

Euronews pre 5 minuta
Pantone boja 2026. je 'Cloud Dancer', zašto je to ključno za brendove?

Pantone boja 2026. je 'Cloud Dancer', zašto je to ključno za brendove?

Bloomberg Adria pre 1 minut
U Srbiju gotovo dva meseca nije stigla ni kap sirove nafte, Lukoilu produžena licenca

U Srbiju gotovo dva meseca nije stigla ni kap sirove nafte, Lukoilu produžena licenca

RTS pre 5 minuta
Nagrađeno 10 studenata umetničkih fakulteta

Nagrađeno 10 studenata umetničkih fakulteta

Biznis u regionu pre 5 minuta