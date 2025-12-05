Ministarstvo objavilo nove cene goriva za narednih sedam dana

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih sedam dana.

Litar evrodizela će do petka, 12. decembra na pumpama koštati maksimalno 198 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 181 dinar za litar. Maksimalna cena litra evrodizela u proteklih nedelju dana iznosila je 201 dinar, a benzina evropremijum BMB 95 bila je 181 dinar. Nove cene goriva Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviće 12. decembra 2025. godine.