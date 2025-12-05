Oglasila se Vesna Zmijanac iz Urgentnog centra: „Pogoršalo se…“

Nova pre 4 sati  |  Autor: Jelena Manojlović
Oglasila se Vesna Zmijanac iz Urgentnog centra: „Pogoršalo se…“

Naša legendarna pevačica danas je hospitalizovana u Urgentnom centru nakon što joj se pogoršalo zdravstveno stanje.

Vesna se tim povodom oglasila za medije i otkrila šta se dogodilo. – Dobro sam. Moram da dolazim na svaka tri meseca i da primim to što treba, sad nisam bila jer sam bila na putu, pa sam došla sad. Umorna sam samo, pa sam oslabila i onda se pogoršalo malo stanje jer sam došla i sa puta – rekla je ona i dodala: – Sad će me pustiti kući, ne ostajem ovde. Sve je dobro – rekla je pevačica za Blic. Podsetimo, pevačica je stigla u popodnevnim časovima stigla je u
