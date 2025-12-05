Oglasila se Vesna Zmijanac iz Urgentnog centra: Otkrila u kakvom je stanju: Pogoršalo se...

Kurir pre 3 sata
Oglasila se Vesna Zmijanac iz Urgentnog centra: Otkrila u kakvom je stanju: Pogoršalo se...

Vesna Zmijanac primljena je danas u Urgentni centar, a sada se oglasila i otkrila kako se oseća. - Dobro sam.

Moram da dolazim na svaka tri meseca i da primim to što treba, sad nisam bila jer sam bila na putu, pa sam došla sad. Umorna sam samo, pa sam oslabila i onda se pogoršalo malo stanje jer sam došla i sa puta- rekla je ona i dodala: - Sad će me pustiti kući, ne ostajem ovde. Sve je dobro - rekla je pevačica za Blic. Kako je Kurir objavio, pevačica je stigla u popodnevnim časovima stigla je u Urgentni centar u pratnji nepoznate žene. Pevačica se prvo javila u
