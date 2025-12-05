Vesna Zmijanac hitno primljena u Urgentni centar: Iz privatne klinike zvali Hitnu pomoć, ove tegobe je imala

Blic pre 1 sat
Vesna Zmijanac hitno primljena u Urgentni centar: Iz privatne klinike zvali Hitnu pomoć, ove tegobe je imala

Pevačica je i ranije bila u bolnici zbog zdravstvenih problema Zmijanac otvoreno govori o dugotrajnom problemu sa štitastom žlezdom, a imala je i kardiološke probleme Vesna Zmijanac, primljena je danas u popodnevnim u Urgentni centar.

Vesna se prvo javila u privatnu ustanova zbog simptoma poput, slabosti, malaksalosti i zbog toga što joj je cela leva strana tela utrnula, pišu domaći mediji. Kako pišu domaći mediji, Vesna je kontaktirala privatnu ustanovu, a oni su zatim pozvali Hitnu pomoć zbog promena na EKG-u, pa su je uputili u Urgentni centar. Podsetimo, ovo nije prvi put da je Vesna zvala Hitnu pomoć, pa je tako pre nekoliko meseci bila u zdravstvenoj ustanovi. Nakon toga ona se dobro
