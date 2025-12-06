Srđan Jandrić je pobednik "Masterchef Srbija", osvojio nagradu od 50.000 evra

Pobednik četvrte sezone kulinarske emisije "MasterChef Srbija" je Srđan Jandrić.

Nekoliko trenutaka nakon što je zaprosio devojku on je odneo i titulu najboljeg kuvara ovog takmičenja. Srđan Jandrić osvojio je 50.000 evra, a titulu mu je uručila prošlogodišnja pobednica Nina Došen. Odlukom sudija on je u superfinalu bio bolji do Sanje Berić koja je takođe bila u trci za prvo mesto. - Mislim da je Srđan zasluženo pobedio - rekla je Sanja. Podsetimo, Srđan je u trenutku samo rekao prisutnima "Oprostite", a potom je kleknuo pred Marijom i zaprosio