Srđan Jandrić je pobednik "Masterchef Srbija", osvojio nagradu od 50.000 evra

Blic pre 1 sat
Pobednik četvrte sezone kulinarske emisije "MasterChef Srbija" je Srđan Jandrić.

Nekoliko trenutaka nakon što je zaprosio devojku on je odneo i titulu najboljeg kuvara ovog takmičenja. Srđan Jandrić osvojio je 50.000 evra, a titulu mu je uručila prošlogodišnja pobednica Nina Došen. Odlukom sudija on je u superfinalu bio bolji do Sanje Berić koja je takođe bila u trci za prvo mesto. - Mislim da je Srđan zasluženo pobedio - rekla je Sanja. Podsetimo, Srđan je u trenutku samo rekao prisutnima "Oprostite", a potom je kleknuo pred Marijom i zaprosio
