Proslava Božića u Srbiji počela liturgijama

RTS pre 26 minuta
Proslava Božića u Srbiji počela liturgijama

U Srbiji je liturgijama počela proslava Božića, rođenja Isusa Hrista. Patrijarh Porfirije služio je jutarnju božićnu liturgiju u Hramu Svetog Save na Vračaru. Ponoćnu liturgiju je služio je vikar patrijarha, episkop hvostanski Aleksej.

Tradicionalno lomljenje česnice ispred Hrama Svetog Save Na platou ispred Hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu tradicionalno je organizovano lomljenje božićne česnice koja je imala 33 zlatna dukata u čast godina Isusa Hrista. Božićna liturgija u hramu Svetog Dimitrija u Severnoj Mitrovici Božićna liturgija služena je jutros u hramu Svetog Dimitrija u Severnoj Mitrovici na KiM, povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića u prisustvu velikog broja vernika.
